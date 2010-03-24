Возможно ли с таким дизайном сделать сайт на базе wordpressa? Рассматриваются и другие несложные cms. Модули: подписка на новости и галерея изображений. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Более подробное ТЗ после выбора исполнителя. Изображение в ...
Интернет-Магазин
1. Вёрстка нашего дизайна
2. Каталог
3. Корзина
4. Приём платежей (электронные деньги + карты + ВТБ24)
5. Акции (скидки, бонусы и т.д.)
6. Новости.
7. Раздел услуг
Работу желательно выполнить очень быстро.
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