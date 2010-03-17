Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону. домен сайта: mostest.se исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/ особенность: сайт полностью на шведском языке. это не должно никак смущать, ...
Создание сайта для турагентства
Есть домен www.cheaptour.ru
Хотелось бы создать сайт яркий свежий и оригинальный, и фирменный стиль к нему.
Контент стандартный.
CMS Joomla.
В приложении понравившийся дизайн.
Заявки фрилансеров
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