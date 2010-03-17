Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону. домен сайта: mostest.se исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/ особенность: сайт полностью на шведском языке. это не должно никак смущать, ...
Магазин с онлайн конструктором сувенирки
Нужен магазин с конструктором типа www.futbolochka.org/my/ или 31486.spreadshirt.com/us/..., www.shirtinator.de/T-Shir...
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