Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону. домен сайта: mostest.se исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/ особенность: сайт полностью на шведском языке. это не должно никак смущать, ...
Сайт для хостинг-компании
Нужно создать сайт для хостинг-компании на UMI CMS PRO Business и шаблоне http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=25711&pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo
Так же встроить в дизайн сайта биллинг-систему bPanel (bPanel.ru)
Разработать логотип и фирменный стиль.
Тех.задания на данный момент нет.
Нужно будет помочь с составлением тех.задания и концепцией сайта.
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