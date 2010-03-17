Нужно создать сайт для хостинг-компании на UMI CMS PRO Business и шаблоне http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=25711&pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo

Так же встроить в дизайн сайта биллинг-систему bPanel (bPanel.ru)

Разработать логотип и фирменный стиль.

Тех.задания на данный момент нет.

Нужно будет помочь с составлением тех.задания и концепцией сайта.