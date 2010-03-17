Создать 15 простых сайтов любым способом.

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Закрыт21 заявка386 просмотров

Нужно создать 15 простых сайтов, возможно использование шаблонов, использование dle, wordpress. Разместить сайты на хостинг в полностью рабочем виде, Т.З, для каждого сайта готово. Интересует ваша цена за 1 сайт. Специалисты которые делают сайт на cms за 100$ по шаблонам, проходите мимо. icq 232165451

DLEWordPress
15 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня

Заявки фрилансеров

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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