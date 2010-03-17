СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков. Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре). ...
Создать 15 простых сайтов любым способом.
Нужно создать 15 простых сайтов, возможно использование шаблонов, использование dle, wordpress. Разместить сайты на хостинг в полностью рабочем виде, Т.З, для каждого сайта готово. Интересует ваша цена за 1 сайт. Специалисты которые делают сайт на cms за 100$ по шаблонам, проходите мимо. icq 232165451
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