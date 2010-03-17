Создать 15 простых сайтов любым способом.

Нужно создать 15 простых сайтов, возможно использование шаблонов, использование dle, wordpress. Разместить сайты на хостинг в полностью рабочем виде, Т.З, для каждого сайта готово. Интересует ваша цена за 1 сайт. Специалисты которые делают сайт на cms за 100$ по шаблонам, проходите мимо. icq 232165451