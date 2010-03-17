Cобрать сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок415 просмотров

Собрать сайт (Wordpress) содержащий следующие разделы:

1. Главная:

вход/регистрация, общая информация, новости, фотогаллерея,список населенных пунктов,

расписание автобусов и ж/д, карта, погода и пр..

2. Общественная жизнь:

администрация, школа, д/сад, клуб, почта, поликлинника,

магазины, храмы, милиция и пр.

3. Доска объявлений

4. Статьи

5. Форум

6. Контакт

WordPress
15 лет назад
winner_321
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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