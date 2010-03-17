СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков. Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре). ...
Cобрать сайт
Собрать сайт (Wordpress) содержащий следующие разделы:
1. Главная:
вход/регистрация, общая информация, новости, фотогаллерея,список населенных пунктов,
расписание автобусов и ж/д, карта, погода и пр..
2. Общественная жизнь:
администрация, школа, д/сад, клуб, почта, поликлинника,
магазины, храмы, милиция и пр.
3. Доска объявлений
4. Статьи
5. Форум
6. Контакт
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