Интернет-магазин для покупки в Китае

Интернет Магазин посредник, который будет обслуживать клиентов по интернет магазину Китая www.taobao.com

Сами товары будут подгружаться сайта www.taobao.com , т.е забивать его не нужно будет.

Поэтому надо только согласовать вопрос о размещении заказа на сайте и как его будет видеть сам менеджер.

Жду от вас предложений.

Примерный план работы, небольшие модули будут еще добавляться по мере работы.