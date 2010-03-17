СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков. Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре). ...
Интернет-магазин для покупки в Китае
Интернет Магазин посредник, который будет обслуживать клиентов по интернет магазину Китая www.taobao.com
Сами товары будут подгружаться сайта www.taobao.com , т.е забивать его не нужно будет.
Поэтому надо только согласовать вопрос о размещении заказа на сайте и как его будет видеть сам менеджер.
Жду от вас предложений.
Примерный план работы, небольшие модули будут еще добавляться по мере работы.
Заявки фрилансеров
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