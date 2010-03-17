Аукцион, доска бесплатных объявлений, каталог

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки233 просмотра

Аукцион недвижимости, проектов и техники продаваемых судебными приставами, банками, и частными лицами, с возможностью добавления новых предложений на аукцион зарегистрированными пользователями, после регистрации, заполнении соответствующей формы и принятием пользовательского соглашения.

Структура аукциона:

заголовок, описание предлагаемого объекта, возможность добавления нескольких фото объекта, в экспорте через Youtube видео объекта, PDF и DOC файлы, стартовая цена, начало торгов, до окончания торгов осталось ...дней, мой кабинет, количество принявших участия в лоте, ставки, шаг ставки, вывод текущих и горящих лотов в RSS по категориям, цене и региону на первую страницу. Привязка к биллингу с целью возможности подачи лота и повышения его рейтинга.

При подаче лотов Администратором сайта – возможность начилия кнопки «Проверено компанией...»

Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия.

Вывод текущих лотов в превью и в листинге с возможностью RSS.

Доска бесплатных объявлений: наиболее удобна JBoard версия : www.allpublication.ru/board/

Установка, прикрутка, переделка анлг.язычной версии на болгарский язык, смена валют на евро/доллар/ руб ,прорисовка иконок, внедрение в rss на главную страницу, взаимоствязь ссылок для перехода – доска-аукцион-каталог-новости. Функции доски на сайте скрипта.

Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия

Каталог предприятий: наиболее интересен скрипт каталога www.vkaragande.info

Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия

Единная банерка по всем трем разделам сайта.

Каталог видео-продаж

Каталог МП3 файлов по датам – планируется создание ежедневных новостей продаж в мп3 с выводом на главную плеера.

Динамическое меню с возможностью добавления стат.страниц : описание работы, пользовательское соглашение и пр.

Дизайн: простой деловой. Сайт будет приложением газеты www.gazeta.bg и сайта недвижимости www.rtl.bg - тот же стиль.

Главная страница :

Меню горизонтальное и вертикальное в верхней части сайта:

Лого, Вертикальный открывающийся флеш скрол с 5 «топ» предложений, горизонтальный перелистывающийся флэш-скрол с 5 картинками событий, ролик оператора «как это работает?», под оператором открывающийся чат.

Общение между оператором и участниками с помощью чата, либо возможно использовать свободный продукт http://www.livezilla.net . Чат необходим. Если есть возможность установления выплывающих новостей в виде сообщений – приветствуется.

Вывод топ лотов, определямых админом. Листинг лотов по категориям

Вывод доски обявления по категориям: последние добавленные, топ, ВИП.

Кталог предприятий: последние добавленные, популярные, ВИП

Новости в стране через rss газеты

Наши объекты: rss с сайта недвижимости

Информеры валют и погоды

При нормальной цене и сроках выполнения работ, подходящем футкционале – возможен заказ такого же рессурса на агл.языке для морских организаций.

Наличие порфолио и инициативны с демонстрационными примерами приветствуется. Оплата 50% - предоплата. Сроки – до 30 дней.

15 лет назад
RTL2010
60 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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