СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков. Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре). ...
Аукцион, доска бесплатных объявлений, каталог
Аукцион недвижимости, проектов и техники продаваемых судебными приставами, банками, и частными лицами, с возможностью добавления новых предложений на аукцион зарегистрированными пользователями, после регистрации, заполнении соответствующей формы и принятием пользовательского соглашения.
Структура аукциона:
заголовок, описание предлагаемого объекта, возможность добавления нескольких фото объекта, в экспорте через Youtube видео объекта, PDF и DOC файлы, стартовая цена, начало торгов, до окончания торгов осталось ...дней, мой кабинет, количество принявших участия в лоте, ставки, шаг ставки, вывод текущих и горящих лотов в RSS по категориям, цене и региону на первую страницу. Привязка к биллингу с целью возможности подачи лота и повышения его рейтинга.
При подаче лотов Администратором сайта – возможность начилия кнопки «Проверено компанией...»
Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия.
Вывод текущих лотов в превью и в листинге с возможностью RSS.
Доска бесплатных объявлений: наиболее удобна JBoard версия : www.allpublication.ru/board/
Установка, прикрутка, переделка анлг.язычной версии на болгарский язык, смена валют на евро/доллар/ руб ,прорисовка иконок, внедрение в rss на главную страницу, взаимоствязь ссылок для перехода – доска-аукцион-каталог-новости. Функции доски на сайте скрипта.
Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия
Каталог предприятий: наиболее интересен скрипт каталога www.vkaragande.info
Биллинг – Россия, Украина, Казахстан, Прибалтика, все страны СНГ плюс Болгария и Германия
Единная банерка по всем трем разделам сайта.
Каталог видео-продаж
Каталог МП3 файлов по датам – планируется создание ежедневных новостей продаж в мп3 с выводом на главную плеера.
Динамическое меню с возможностью добавления стат.страниц : описание работы, пользовательское соглашение и пр.
Дизайн: простой деловой. Сайт будет приложением газеты www.gazeta.bg и сайта недвижимости www.rtl.bg - тот же стиль.
Главная страница :
Меню горизонтальное и вертикальное в верхней части сайта:
Лого, Вертикальный открывающийся флеш скрол с 5 «топ» предложений, горизонтальный перелистывающийся флэш-скрол с 5 картинками событий, ролик оператора «как это работает?», под оператором открывающийся чат.
Общение между оператором и участниками с помощью чата, либо возможно использовать свободный продукт http://www.livezilla.net . Чат необходим. Если есть возможность установления выплывающих новостей в виде сообщений – приветствуется.
Вывод топ лотов, определямых админом. Листинг лотов по категориям
Вывод доски обявления по категориям: последние добавленные, топ, ВИП.
Кталог предприятий: последние добавленные, популярные, ВИП
Новости в стране через rss газеты
Наши объекты: rss с сайта недвижимости
Информеры валют и погоды
При нормальной цене и сроках выполнения работ, подходящем футкционале – возможен заказ такого же рессурса на агл.языке для морских организаций.
Наличие порфолио и инициативны с демонстрационными примерами приветствуется. Оплата 50% - предоплата. Сроки – до 30 дней.
Заявки фрилансеров
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