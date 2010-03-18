СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков. Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре). ...
Сделать сайт визитку шиномонтажа
Приветствую!
Требуется сделать сайт визитку шиномонтажа.
Уникальный дизайн, CMS не важно, текст свой.
О себе:
BL> 78
icq: двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсотдевять
Skype: mantronix89
Бюджет: 30уе
Выбранный исполнитель
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