Сайт с платным SMS-доступом.

Нужен сайт на движке (желательно Джумла) с платным СМС доступом к каждой категории с главной страницы. желание заказчика в приложении. Пишите Цену, Срок и Движек. Ну сответсвенно должна быть установлена фотогалерея. Сайт нужно будет настроить под работу. без предоплаты.

Сообщила цену заказчику, пока он ничего не ответил.