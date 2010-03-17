Нужна помощь в доработке сайта. В чем будет заключаться работа: редактирование текстовых блоков на страницах ( размер, положение ) и придумать содержание для них ( без написания текстов, именно придумать, что в них ...
Сайт с платным SMS-доступом.
Нужен сайт на движке (желательно Джумла) с платным СМС доступом к каждой категории с главной страницы. желание заказчика в приложении. Пишите Цену, Срок и Движек. Ну сответсвенно должна быть установлена фотогалерея. Сайт нужно будет настроить под работу. без предоплаты.
Сообщила цену заказчику, пока он ничего не ответил.
Заявки фрилансеров
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