Сайт с платным SMS-доступом.

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Закрыт7 заявок215 просмотров

Нужен сайт на движке (желательно Джумла) с платным СМС доступом к каждой категории с главной страницы. желание заказчика в приложении. Пишите Цену, Срок и Движек. Ну сответсвенно должна быть установлена фотогалерея. Сайт нужно будет настроить под работу. без предоплаты.

Сообщила цену заказчику, пока он ничего не ответил.

Joomla
15 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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