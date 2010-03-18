Обязательно цена и сроки проекта, какой движок сайта, примерный план работ по сайту. Желательно что бы движок был бесплатный. Но все равно предлагайте варианты будем расматривать Все это указывать в заявке. В ...
Развлекательный портал
Развлекательный видео-портал
1. Блоги
2. Новости (оценки, обсуждения) с разделением по категориям (мызыка. политика и тп)
3. Доска объявлений
4. Форум
5. каталог сайтов
6. Каталог фирм
7. Разделы для проведения конкурсов (голосование) между авторами публикаций (музыка, видеоролики, фото и тп)
Заявки фрилансеров
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