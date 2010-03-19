Сайт для строительной компании на CMS

Требуется сделать сайт строительной организации на CMS.

Требования:

Возможность легкого добавления разделов и подразделов (по возможности),

добавление новостей, статей, форум в одной стилистике с сайтом (желательно), на сайте и форуме одна учетная запись для пользователя (регистрация на форуме с сайта).

Для оформления главной странички есть идейка ну, по крайней мере, для рисунка.(расскажу позже)

Всего планируется 11 разделов и в каждом разделе будут категории и подкатегории пример навигации и структуры http://www.skmsk.ru/

В предложениях писать цены и сроки обязательно!!! Предложения без цен не будут рассматриватся!

В файле структура сайта