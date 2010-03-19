Нужна практическикопии сайта http://divani.victoriamebel.ru/ тз - точная копия сайта , для которого есть куча ткеней и несколько десятков диванов Ваша реальная цена и сроки.
Ландшафтный дизайн и дизайн помещений
Добрый день!
Меня интересует создание сайта,"два в одном"
на центральной странице"ландшафтное проектирование и дизайн квартир" всё это в движение и очень красиво, далее в зависимости от того что клиент выбирает,он перемещается на одну из страниц "ландшафт" или "дизайн квартир", и там на каждой порядка десяти закладок/страниц, на некоторых страницах-галереи с рисунками или фотографиями.
Меня интересует сколько будет стоить данная работа,в какой срок, и какой материал нужен, а так же были ли у Вас подобные работы/создание сайтов(имею ввиду тематика: ландшафт и благоустройство загородных земель а так же проектирование интерьеров,дизайн проекты квартир офисов и прочих помещений").
Заранее благодарен, Юрий.
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