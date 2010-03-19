Ландшафтный дизайн и дизайн помещений

Добрый день!

Меня интересует создание сайта,"два в одном"

на центральной странице"ландшафтное проектирование и дизайн квартир" всё это в движение и очень красиво, далее в зависимости от того что клиент выбирает,он перемещается на одну из страниц "ландшафт" или "дизайн квартир", и там на каждой порядка десяти закладок/страниц, на некоторых страницах-галереи с рисунками или фотографиями.

Меня интересует сколько будет стоить данная работа,в какой срок, и какой материал нужен, а так же были ли у Вас подобные работы/создание сайтов(имею ввиду тематика: ландшафт и благоустройство загородных земель а так же проектирование интерьеров,дизайн проекты квартир офисов и прочих помещений").

Заранее благодарен, Юрий.

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