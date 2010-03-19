Практически копия сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок194 просмотра

Нужна практическикопии сайта http://divani.victoriamebel.ru/

тз - точная копия сайта , для которого есть куча ткеней и несколько десятков диванов

Ваша реальная цена и сроки.

15 лет назад
sviridov1206
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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