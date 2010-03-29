Сайт для мото- авто- салона

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Завершен34 заявки354 просмотра

Нужен сайт:

- с каталогом товаров;

- гостевой книгой;

- с возможностью самостоятельно вносить необходимые изменения;

- разный дизайн для разделов авто- и мото-.

ВАЖНЫ:

1. СТОИМОСТЬ.

2. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.

3. СРОКИ.

4. КАЧЕСТВО.

15 лет назад
Sweepers
Руслан 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$600
12 дней
Максим большое спасибо за сотрудничество. Все было сделано точно в срок, профессионально и качественно, результатом - довольны, и готовы сотрудничать в дальнейшем.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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