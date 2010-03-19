Требуется сделать сайт строительной организации на CMS. Требования: Возможность легкого добавления разделов и подразделов (по возможности), добавление новостей, статей, форум в одной стилистике с сайтом (желательно), на сайте и форуме одна учетная ...
Интернет-магазин mp3 файлов
Нужен программист, уже имевший опыт написания движков для интернет-магазинов
по продаже музыкальных mp3 файлов, или умеющий приспособить готовые скрипты
для этих целей.
Заявки фрилансеров
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