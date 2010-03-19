Аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок328 просмотров

Требуется аналог сайта http://www.freehouse.ru/ с некоторыми корректировками.

Только программная часть, без дизайна.

Прошу указать на какой КМС будет создаваться сайт.

Пожалуйста оставляйте свои предложения ТОЛЬКО здесь.

15 лет назад
iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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