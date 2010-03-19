Аналог сайта

Интересует создание информационного портала. Проект посвящён детям и родителям. Носит информационно-благотворительный характер. Так как прибыли с проекта не планируем, высокобюджетные решения просто не сможем принять. Проект получит тот, кто ценит создание таких ресурсов для общества.