Необходимо создать портал бесплатных mp3. Не поиск по другим сайтам, а в пределах собственного архива (общая концепция в стиле zaycev . net) Краткое описание того, что нужно - в прикрепленном файле. ...
Сайт для благотворительного фонда.
Примерный образец: http://www.blagocfo.ru/, но дизайн должен быть лучше, цветовой фон - что-то вроде морской волны. Название фонда - Благотворительный фонд "Центр помощи, милосердия и гуманности".
Я должен свободно редактировать сайт через панель сРаnel X.
General server info:
Операционная система Linux
Пакет хостинга u5
Путь к PERL /usr/bin/perl
Имя сервера server2
Тема x3
Версия ядра 2.6.18-164.11.1.el5
Версия cPanel 11.25.0-CURRENT
Общий IP-адрес 216.45.59.58
Архитектура i686
Версия MySQL 5.0.90-community-log
Сборка cPanel 43473
Путь к sendmail /usr/sbin/sendmail
Версия Apache 2.2.11
Версия PHP 5.2.8
cPanel Pro 1.0 (RC1)
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