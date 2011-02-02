Сайт для благотворительного фонда.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок341 просмотр

Примерный образец: http://www.blagocfo.ru/, но дизайн должен быть лучше, цветовой фон - что-то вроде морской волны. Название фонда - Благотворительный фонд "Центр помощи, милосердия и гуманности".

Я должен свободно редактировать сайт через панель сРаnel X.

General server info:

Операционная система Linux

Пакет хостинга u5

Путь к PERL /usr/bin/perl

Имя сервера server2

Тема x3

Версия ядра 2.6.18-164.11.1.el5

Версия cPanel 11.25.0-CURRENT

Общий IP-адрес 216.45.59.58

Архитектура i686

Версия MySQL 5.0.90-community-log

Сборка cPanel 43473

Путь к sendmail /usr/sbin/sendmail

Версия Apache 2.2.11

Версия PHP 5.2.8

cPanel Pro 1.0 (RC1)

ApacheLinuxMySQLPHP
15 лет назад
api_pasha
Павел 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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