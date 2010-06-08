Примерный образец: http://www.blagocfo.ru/, но дизайн должен быть лучше, цветовой фон - что-то вроде морской волны. Название фонда - Благотворительный фонд "Центр помощи, милосердия и гуманности". Я должен свободно редактировать сайт через панель сРаnel X. ...
Сайт для юриста под ключ
Здравствуйте, необходим сайт частнопрактикующего юриста «под ключ». Требования следующие: индивидуальный дизайн отражающий главную идею сайта– «свободный выбор свободного юриста». Поэтому дизайн должен быть достаточно «легким», позитивным, «незакованным» и не быть похож на стандартные сайты юристов. Чего не должно быть в дизайне: изображений судейских головных уборов, молотков, книг, телефонов, фигуры Фемиды, очков, письменных принадлежностей, рваных (загнутых) краев и тому подобной общепринятых для таких сайтов вещей. В общем по дизайну нужна креативная идея – дизайн должен запоминаться. Также нужен логотип для этого сайта связанный со словосочетанием «свободные юристы».
По страницам: главная, услуги, стоимость, документы, партнеры, полезное, отзывы, контакты и новости. В отзывах нужна галерея для сканов, в документах – возможность просмотреть или скачать word документ, в контактах- форма отправки вопросов и документов. Администрирование должно быть простейшим. Сроки – 3-4 недели. Домен и хостинг есть. Подробное ТЗ исполнителю. Есть вопросы - спрашивайте.
Аськой не пользуюсь, поэтому все предложения прошу размещать здесь.
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