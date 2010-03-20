Примерный образец: http://www.blagocfo.ru/, но дизайн должен быть лучше, цветовой фон - что-то вроде морской волны. Название фонда - Благотворительный фонд "Центр помощи, милосердия и гуманности". Я должен свободно редактировать сайт через панель сРаnel X. ...
Нужен простенький сайт для агентства недвижимости.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно сделать сайт - каталог недвижимости.
Простенький шаблонный дизайн со своей шапкой и простая админка.
Два модуля: объявления о продаже/покупке/сдачи... недвижимости
и статьи.
Вот симпатичный пример: http://kvartira.miel.ru/
Функционал минимальный: обычный каталог с категориями, подкатегориями, поиском, фильтрами и т.п.
Админ добавляет объявления через максимально простую админку.
То есть просто вбивает в форму описание/фотографии/flash-обзор/цена и т.п.
От Вас требуется
1) сам сайт (дизайн на шаблоне, шапку дам)
2) поставить - настроить сайт на хостинг
3) прикрутить домен (домен дам)
Желательно сделать сайт на простой CMS (можно джумла, друпал, но не юкоз)
При творческом подходе с Вашей стороны - увеличу бюджет на 50$
Предоплата возможна, если внушите доверие)
В личку писать смысла нет. Ваши предложения скрыты.
Спасибо!
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