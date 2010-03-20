Нужен простенький сайт для агентства недвижимости.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок377 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать сайт - каталог недвижимости.

Простенький шаблонный дизайн со своей шапкой и простая админка.

Два модуля: объявления о продаже/покупке/сдачи... недвижимости

и статьи.

Вот симпатичный пример: http://kvartira.miel.ru/

Функционал минимальный: обычный каталог с категориями, подкатегориями, поиском, фильтрами и т.п.

Админ добавляет объявления через максимально простую админку.

То есть просто вбивает в форму описание/фотографии/flash-обзор/цена и т.п.

От Вас требуется

1) сам сайт (дизайн на шаблоне, шапку дам)

2) поставить - настроить сайт на хостинг

3) прикрутить домен (домен дам)

Желательно сделать сайт на простой CMS (можно джумла, друпал, но не юкоз)

При творческом подходе с Вашей стороны - увеличу бюджет на 50$

Предоплата возможна, если внушите доверие)

В личку писать смысла нет. Ваши предложения скрыты.

Спасибо!

DrupalJoomla
15 лет назад
Karambamamba
Александр 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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