Создание информационно-поискового сайта

Требуется специалист по созданию сайтов. Нужно создать информационно-поисковый сайт (сервер), тема – строительство и архитектура. На сайте планируется создание базы предприятий Украины данного направления (с возможностью создания интернет-страниц для каждого), каталог товаров и услуг, доска объявлений, нормативная база по теме сайта, резюме/вакансии, форум, расширенный поиск. По механизму для пользователя в пример поставлен http://www.all-biz.info/ , только наш сайт – определенной тематики и предприятия Украины, по информации - promobud.ua, ibud.ua, bau.ua. Понимаем, что работа для профессионалов, бюджет пока не определен, поэтому просьба указывать ориентировочную стоимость работ.