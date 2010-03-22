Здравствуйте, необходим сайт частнопрактикующего юриста «под ключ». Требования следующие: индивидуальный дизайн отражающий главную идею сайта– «свободный выбор свободного юриста». Поэтому дизайн должен быть достаточно «легким», позитивным, «незакованным» и не быть похож на стандартные сайты юристов. ...
Копия chatroulette с модификациями
Задача: копия чатрулета с аналогичным рабочим механизмом (не интересуют флэш чаты на пару человек).
Так же необходимо сделать поисковый механизм без регистрации по критериям. Пол, возраст, интересы, zip code (USA)- должен анализировать зип код и по желанию пользователя находить ближайших собеседников.
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