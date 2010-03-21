Здравствуйте, необходим сайт частнопрактикующего юриста «под ключ». Требования следующие: индивидуальный дизайн отражающий главную идею сайта– «свободный выбор свободного юриста». Поэтому дизайн должен быть достаточно «легким», позитивным, «незакованным» и не быть похож на стандартные сайты юристов. ...
Сайт визитки
Требуется сайт визитка и еще упроженная, без каталога, там только новости и адреса магазинов, без прайсов и каталога, на joomla CMS бесплатной с редактором удобным информации на сайте, оплата только по факту либо ваши предложения гарантий, дизайн имеется.
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