Нужно несколько сайтов-библиотек

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Завершен11 заявок354 просмотра

Нужно много сайтов-библиотек

Например, www.histlib(.)info или подобные. можно сделать другого типа или другого дизайна.

Требования:

1) От сорока до восьмидесяти книг одного жанра

2) Описания к книгам любые - можно писать самому, можно аннотации брать готовые, но какие-то пара слов о книге должны быть. Четкий, хорошо читаемый, немелкий текст.

3) Файлы могут иметь расширения php, html, htm

4) Без использования баз данных.

5) Должны быть 2 php-вставки - 1) для счетчиков и 2) для кода биржи ссылок. Всатвки такого вида - и , они должны быть после описания книги и в самом конце страницы.

6) Для первой пробной библиотеки книги вам придется брать самому, для последующих: 1) могу дать я (у меня очень много) или 2) можете брать у самостоятельно.

Жанры библиотечек любые, только не экстремальные тематики, можно брать детективы, фантастику, любовные и прочее.

Пишите цену за 1 библиотечку, но с учетом того что их будет не меньше 3-5 штук

HTMLPHP
15 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

warsoul
Роман 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доходчиво обьяснил задачу, ответил на все уточняющие вопросы. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

warsoul
Роман 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад

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