Нужно создать доску объявлений.

Суть вопроса и обеспечение функций - регистрация пользователей;

Админская часть возможность для пользователя выбрать кол-во объявлений в теме для показа пользователь может оставлять комментарии к объявлению(видны всем), админ может удалять/отключить комментарии; страница пользователя - данные пользователя(смена пароля).

Старался предельно полно сформулировать всё, включая мелкие детали, что бы в процессе исключить внесение дополнений. Хотелось чтобы всё работало чётко, без глюков.