Нужно создать доску объявлений.

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Закрытнет заявок132 просмотра

Нужно создать доску объявлений.

Суть вопроса и обеспечение функций - регистрация пользователей;

Админская часть возможность для пользователя выбрать кол-во объявлений в теме для показа пользователь может оставлять комментарии к объявлению(видны всем), админ может удалять/отключить комментарии; страница пользователя - данные пользователя(смена пароля).

Старался предельно полно сформулировать всё, включая мелкие детали, что бы в процессе исключить внесение дополнений. Хотелось чтобы всё работало чётко, без глюков.

15 лет назад
ace-lv
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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