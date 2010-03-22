Создание сайта на Wordpress

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Закрыт3 заявки198 просмотров

Необходимо создать сайт на базе Wordpress.

Вот это то, что мне нужно: http://www.kippbayarea.org/

В структуру этого сайта надо будет внести незначительные изменения.

От меня: наполнение (текст и изображения), регистрация домена, доступ к хостингу.

От вас: всё остальное.

Оплата исключительно по СБС (подтверждение после полной сдачи работы и внесения всех рекомендованных мною исправлений).

Интересует цена вопроса и ваше портфолио.

Проект будет актуален в течение всего указанного времени, оставляйте заявки.

Альтернативными способами связи со мной (skype, icq, личные сообщения) по собственной инициативе пользоваться не надо. Всем, кому сочту необходимым, дам знать сама.

Важно: наличие skype. с выбранным исполнителем будем общаться только так.

WordPress
15 лет назад
dollparts
Ульяна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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