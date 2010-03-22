Создание сайта на Wordpress

Необходимо создать сайт на базе Wordpress.

Вот это то, что мне нужно: http://www.kippbayarea.org/

В структуру этого сайта надо будет внести незначительные изменения.

От меня: наполнение (текст и изображения), регистрация домена, доступ к хостингу.

От вас: всё остальное.

Оплата исключительно по СБС (подтверждение после полной сдачи работы и внесения всех рекомендованных мною исправлений).

Интересует цена вопроса и ваше портфолио.

Проект будет актуален в течение всего указанного времени, оставляйте заявки.

Альтернативными способами связи со мной (skype, icq, личные сообщения) по собственной инициативе пользоваться не надо. Всем, кому сочту необходимым, дам знать сама.

Важно: наличие skype. с выбранным исполнителем будем общаться только так.