Создать сайт каталог

$250
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок259 просмотров

Доброе время суток. Нужен человек или компания чтоб создали сайт каталога девушек дизайн должен быть уникальный. Предпочтения буду отдавать тем кто уже делал что то подобное так как ТЗ нет. Все вопросы и предложения в асю 488-670-063

15 лет назад
kazachenko1
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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