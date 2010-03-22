Приветствую.Требуется создание сервиса регистрации сайта в каталогах, + автоматическая рассылка объявлений на доски. ( Оба сервиса в одном флаконе). Ваши предложения?Кому под силу такой сервис сделать.
Создание сайтов на Joomla
Добрый день.
Есть необходимость регулярно создавать сайты на Joomla (хотя параметр не критичен). 90% - сайты-визитки. С моей стороны, предоставляю шаблон по которому надо сделать сайт, структуру, контент и пожелания (по мелочам изменить дизайн - типа шапки и т.д. ). В основном все сайты простые, без написания модулей и т.п. Вы делаете сайт - на выходе архив, готовый для размещения на хостинге. Установкой и прочим занимаюсь сам. Выслушаю предложения с примерами работ. Спасибо.
ПС - не надо мне писать на почту и в приват. Все кто отпишутся здесь - будут рассмотрены.
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