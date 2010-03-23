Сайт для розничного магазина

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Закрыт48 заявок374 просмотра

Создание сайта для розничного магазина с простым администрированием.

Около 8-ми разделов (такие как: о компании, контакты, наши магазины, новости, поставщикам, вакансии, и т.п.)

Дизайн яркий красочный.

15 лет назад
horohi
Яна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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