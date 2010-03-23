Необходимо разработать сайт "под ключ". Сайт будет содержать несколько текстовых страниц и каталог готовых курсовых, дипломных, лабораторных работ и других видов работ. Все это должно администрироваться с помощью какой-либо CMS. Похожие сайты ...
Сайт для розничного магазина
Создание сайта для розничного магазина с простым администрированием.
Около 8-ми разделов (такие как: о компании, контакты, наши магазины, новости, поставщикам, вакансии, и т.п.)
Дизайн яркий красочный.
Заявки фрилансеров
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