Создать скандинавский аукцион!

Требуется создать копию сайта. 0. Подобрать систему управлению контентом. 1. Требуется полностью повторить дизайн. 2. Подключить готовый функцианал (выпадающие меню и т.д.) 3. Наполнить контентом (сделать перевод с английского языка на ...
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Аналог http://www.mozgo.ua
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