Сайт для saas - системы

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Требуется создать сайт для saas-решения по бюджетированию.

Компания является партнером SalesForce.com и разрабатываеь "облачные" бизнес-решения. Поэтому общая стилистика "с налетом" стиля salesforce и темы облаков.

Название проекта: CloudBudget (бюджет-в-облаках)

Язык сайта: Английский

Контент: в приложениях

Стилистика сайта: бизнес, но без излишей тяжести. Желаемый стиль по восприятию пользователя: нечто среднее между mint.com и salesfoce.com

Основной фоновый рисунок: приложен в jpeg. Не является догмой, в идеале переработать его под "серьезные мультики" salesforce.

Дизайн элементов: нужен

Видеоролики: в работе. на сайте оставить место для них. Заставки-заглушки приведены в ворде.

В приложениях:

Excel - элементы на первой странице сайта. Расположение догмой не является. Обратите внимание, что страниц несколько. Мелким красным шрифтом - пояснения на русском. коды на элементах (типа 1.1 ... ) соответствуют составу контента в word.

doc - текстовый контент. 2 файла - один только на английском (чтобы понимать чистый контент), второй - с пояснениями (красный шрифт).

jpeg - основной фоновый рисунок (желательна переработка под SF)

Жду от вас оценки сроков и стоимости.

Уточняющие вопросы на [email protected]

Николай

15 лет назад
vs-technology
Николай 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

myagkof
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$1000
30 дней

Заявки фрилансеров

myagkof
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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