Создание сайта "под ключ"

Добрый день!

Требуется создать шаблон под Joomla 1.5

Пример сайта написан по ссылке www.nex-com.ru

Хочется сделать красивый фон для сайта и флеш анимайцию кнопок расположеных под шапкой, служащих ссылками на форму онлайн помощи приблизительно как на мххосте (онлайн тех поддержа) - а первой кнопкой является форма заявки. Основоное меню материала служит для верхних кнопок по тематике там понятно что необходимо там сделать. Поле правее материалов служит для формы регистрации и рекламы, итд.

Интерисует цена ...