Сайт на Wordpress со стандартной темой

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок248 просмотров

Необходимо разработать сайт на WP. Дизайн – одна из стандартных тем.

Особенность – реализация максимума возможностей с помощью плагинов WP. Т.е. индивидуального программирования минимум.

Краткое ТЗ прилагаю.

WordPress
15 лет назад
sergo_p
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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