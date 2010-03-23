Требуется создать копию сайта. 0. Подобрать систему управлению контентом. 1. Требуется полностью повторить дизайн. 2. Подключить готовый функцианал (выпадающие меню и т.д.) 3. Наполнить контентом (сделать перевод с английского языка на ...
Сайт на Wordpress со стандартной темой
Необходимо разработать сайт на WP. Дизайн – одна из стандартных тем.
Особенность – реализация максимума возможностей с помощью плагинов WP. Т.е. индивидуального программирования минимум.
Краткое ТЗ прилагаю.
Заявки фрилансеров
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