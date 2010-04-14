Создание сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок492 просмотра

Необходимо создать сайт для организации занимающейся оптовой торговлей.

Наполнение сайта информацией не требуется.

Движок - Джумла обязательное услвоие.

Дизайн разработан ( возможно редактрование на местности),

Необходимо - создание шаблона по макету

установка необходимых компонентов.

Все подробности в ТЗ.

Joomla
15 лет назад
alfa-eco
Олег 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$500
20 дней
Работой доволен. Выполнено все четко и в срок как в ТЗ. Можно смело доверять любые проекты! Советую!
Прекрасный заказчик!
123werty123
Илья 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
123werty123
Илья 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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