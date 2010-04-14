Требуется создание сайта на DLE. Тематика холодное антикварное оружие. Сайт ориентирован на начинающих и профессиональных коллекционеров. За подробностями в приват
Создание сайта
Необходимо создать сайт для организации занимающейся оптовой торговлей.
Наполнение сайта информацией не требуется.
Движок - Джумла обязательное услвоие.
Дизайн разработан ( возможно редактрование на местности),
Необходимо - создание шаблона по макету
установка необходимых компонентов.
Все подробности в ТЗ.
Выбранные исполнители
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