Нужно создать на движке Joomla 1.5.15 + Virtuemart 1.1.4 интернет-магазин по аналогии существующего магазина. Завести товары, сделать парсинг, прикрутить платежную систему (модуль существует). Более подробное ТЗ вышлю в привате.
Кукуруза
Нужен дизайн, верстка, программинг
Есть лого и фирменный стиль
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skype aerography
ася 6054444
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