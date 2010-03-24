Интернет магазин

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Закрыт1 заявка240 просмотров

Требуется создание интернет магазина рукоделия под ключ. Основа должна быть CMS CS-Cart (cs-cart.com). Хостинг уже выбран и оплачен. Дизайн нарисован (PSD есть). Черновой вариант ТЗ по функциональности сайта в пользовательской(для покупателей) и админской части написан. Требуется сверстать шаблон, доработать движок магазина по ТЗ, запустить на хостинге. Срок исполнения около 2 недель. Предполагается дальнейшее сотрудничество по реализации дополнительных требований.

Сразу хочу сказать, что предложения типа "всё сделаю за 4 дня и 150 баксов" игнорируются. Предложения другой CMS или самописных дижков также игнорируются и не расматриваются. Кто не работает без предоплаты могут дальше неработать. Если Вы не готовы гарантировать сроки и качество – не предлагайте свои услуги. Работу отдам серьёзному человеку отвечающему за свои слова.

Так же есть одно обязательное условие по работе, каждые 2-3 дня Вы должны будете на своём хостинге показывать состояние проекта и говорить что было сделано за прошедшее время. Если в течении 3 дней от Вас ни слуху ни духу, работу с Вами я прекращаю и ищу другого исполнителя. Это не параноя, это к сожалению опыт работы. Мне нужен результат, а не байки. С другой стороны при хорошей работе по проекту можно расчитывать на бонусное вознаграждение до 30% от стоимости проекта. А так же дальнейшее сотрудничество.

Дизайн и ТЗ в атаче.

15 лет назад
baraboshinkg
Константин 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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