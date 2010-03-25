Требуется профессиональная торговая площадка он-лайн по следующим примерам: http://www.gsl.ua/ http://www.technoferma.com.ua/ По сути "скелет" нужен почти тот-же (немного изменить архитектуру/расположение разделов), только с другой "обшивкой", под другую ...
Написать cms
Нужен специалист по написанию cms для порталов или инет-магазинов, для обучения. Т.е. нужны постоянные консультации,видеоуроки, возможно встречи если вы проживаете в Киеве.
Мне нужно самостоятельно написать cms.
Заявки фрилансеров
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