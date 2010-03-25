Интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок404 просмотра

Требуется профессиональная торговая площадка он-лайн по следующим примерам:

http://www.gsl.ua/

http://www.technoferma.com.ua/

По сути "скелет" нужен почти тот-же (немного изменить архитектуру/расположение разделов), только с другой "обшивкой", под другую группу товаров.

Важные моменты:

- работа с большим числом товаров

- автоматическая выписка счетов и квитанций

- система скидок

- возможность загрузки продукции из Excel и 1С

- интеграция с популярными электронными платежными системами

- система регистрации пользователей

- рассылка новостей

- простота функционала добавления новых продуктов

Идеальный исполнитель - опытный профессионал с самым близким к указанным примерам портфолио ну и, естественно, сходной ценой.

15 лет назад
4absinth
Бойко 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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