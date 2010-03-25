Требуется создать интернет аукцион что то похожее на molotok.ru или ebay.com
Интернет-магазин
Требуется профессиональная торговая площадка он-лайн по следующим примерам:
http://www.technoferma.com.ua/
По сути "скелет" нужен почти тот-же (немного изменить архитектуру/расположение разделов), только с другой "обшивкой", под другую группу товаров.
Важные моменты:
- работа с большим числом товаров
- автоматическая выписка счетов и квитанций
- система скидок
- возможность загрузки продукции из Excel и 1С
- интеграция с популярными электронными платежными системами
- система регистрации пользователей
- рассылка новостей
- простота функционала добавления новых продуктов
Идеальный исполнитель - опытный профессионал с самым близким к указанным примерам портфолио ну и, естественно, сходной ценой.
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