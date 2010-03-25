Создание портала c функционалом по типу 740074.ru

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок304 просмотра

Здравствуйте!

Являемся прямыми заказчикам, не посредниками.

Ищем профи по написанию портала типа 740074.ru

Так как для оценки стоимости работ просим составить техническое задание.

Просим если есть возможность написать нам т.з., просим указать стоимость написание данного т.з.

Главное требование к соискателю, чтобы был опыт работы по написанию подобных проектов и трудолюбивость, честность.

Если Вам интересно, то просим высылать конкретные предложения на [email protected], скайпом и аськой не пользуемся.

Исполнитель: Захаров Алексей Евгеньевич

15 лет назад
vsenn
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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