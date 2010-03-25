Добрый день, Сима! Интересует создание сайта и его раскрутка (пример: milliondollarhomepage.com). Название (Пример: лучшие игроманы 21 века, лучшие геймеры мира, аллея славы лучших игроков компьютерных игр…. и т.д). Сайт должен ...
Создание портала c функционалом по типу 740074.ru
Здравствуйте!
Являемся прямыми заказчикам, не посредниками.
Ищем профи по написанию портала типа 740074.ru
Так как для оценки стоимости работ просим составить техническое задание.
Просим если есть возможность написать нам т.з., просим указать стоимость написание данного т.з.
Главное требование к соискателю, чтобы был опыт работы по написанию подобных проектов и трудолюбивость, честность.
Если Вам интересно, то просим высылать конкретные предложения на [email protected], скайпом и аськой не пользуемся.
Исполнитель: Захаров Алексей Евгеньевич
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен специалист по написанию cms для порталов или инет-магазинов, для обучения. Т.е. нужны постоянные консультации,видеоуроки, возможно встречи если вы проживаете в Киеве. Мне нужно самостоятельно написать cms.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется профессиональная торговая площадка он-лайн по следующим примерам: http://www.gsl.ua/ http://www.technoferma.com.ua/ По сути "скелет" нужен почти тот-же (немного изменить архитектуру/расположение разделов), только с другой "обшивкой", под другую ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать интернет аукцион что то похожее на molotok.ru или ebay.comСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
Идеальный вариант написать сайт на UMI CMS , но можно рассмотреть и другие варианты : Drupal, 1С-Битрикс, самописная система, главное чтоб легко можно было управлять.Задание есть в ТЗ и примерный дизайн сайта,Вышлю на емаил.Пишите ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создание интернет магазина рукоделия под ключ. Основа должна быть CMS CS-Cart (cs-cart.com). Хостинг уже выбран и оплачен. Дизайн нарисован (PSD есть). Черновой вариант ТЗ по функциональности сайта в пользовательской(для покупателей) и админской части написан. ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт для организации занимающейся оптовой торговлей. Наполнение сайта информацией не требуется. Движок - Джумла обязательное услвоие. Дизайн разработан ( возможно редактрование на местности), Необходимо - создание шаблона ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $200
Требуется создание сайта на DLE. Тематика холодное антикварное оружие. Сайт ориентирован на начинающих и профессиональных коллекционеров. За подробностями в приватСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1700
Нужен дизайн, верстка, программинг Есть лого и фирменный стиль Обращаться skype aerography ася 6054444Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать на движке Joomla 1.5.15 + Virtuemart 1.1.4 интернет-магазин по аналогии существующего магазина. Завести товары, сделать парсинг, прикрутить платежную систему (модуль существует). Более подробное ТЗ вышлю в привате.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад