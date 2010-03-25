Создание портала c функционалом по типу 740074.ru

Здравствуйте!

Являемся прямыми заказчикам, не посредниками.

Ищем профи по написанию портала типа 740074.ru

Так как для оценки стоимости работ просим составить техническое задание.

Просим если есть возможность написать нам т.з., просим указать стоимость написание данного т.з.

Главное требование к соискателю, чтобы был опыт работы по написанию подобных проектов и трудолюбивость, честность.

Если Вам интересно, то просим высылать конкретные предложения на [email protected], скайпом и аськой не пользуемся.

Исполнитель: Захаров Алексей Евгеньевич