Нужен специалист по написанию cms для порталов или инет-магазинов, для обучения. Т.е. нужны постоянные консультации,видеоуроки, возможно встречи если вы проживаете в Киеве. Мне нужно самостоятельно написать cms.
Приватный проект для AlexsimA
Добрый день, Сима!
Интересует создание сайта и его раскрутка (пример: milliondollarhomepage.com).
Название (Пример: лучшие игроманы 21 века, лучшие геймеры мира, аллея славы лучших игроков компьютерных игр…. и т.д). Сайт должен быть на англ, русском языках.
Особенности: пиксель платный- 1$, после оплаты пользователь выбирает любой пиксель и заполняет данные в нём по своему желанию ( о себе, персонаже, достижениях…). Дополнительно нужно, чтобы данную форму пользователь мог распечатать в виде (диплома, аттестата или что-то подобное) где содержались его заполненные данные с нашим шаблоном.
Пример( Иван Иванов занесён в мировой рейтинг лучших игроманов мира…).
Также сделать поисковик на сайте, чтоб пользователь мог найти себя.
Интересует возможно ли это, цена, сроки?
С уважением, Денис!
Выбранный исполнитель
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