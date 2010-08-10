Приватный проект для AlexsimA

Добрый день, Сима!

Интересует создание сайта и его раскрутка (пример: milliondollarhomepage.com).

Название (Пример: лучшие игроманы 21 века, лучшие геймеры мира, аллея славы лучших игроков компьютерных игр…. и т.д). Сайт должен быть на англ, русском языках.

Особенности: пиксель платный- 1$, после оплаты пользователь выбирает любой пиксель и заполняет данные в нём по своему желанию ( о себе, персонаже, достижениях…). Дополнительно нужно, чтобы данную форму пользователь мог распечатать в виде (диплома, аттестата или что-то подобное) где содержались его заполненные данные с нашим шаблоном.

Пример( Иван Иванов занесён в мировой рейтинг лучших игроманов мира…).

Также сделать поисковик на сайте, чтоб пользователь мог найти себя.

Интересует возможно ли это, цена, сроки?

С уважением, Денис!