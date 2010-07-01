cherniy

Александр Чернобай cherniy

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Я только учусь.

Просьба сюда приватные сообщения не писать а по возможности в ICQ 254-965-417 или в Skype cherniy_komunar. Спасибо за внимание.

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Roma-Dodger
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$134
10 баллов
14 лет назад
Сайт "Организация праздничных мероприятий"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта в стиле "минимализм"
Отлично выполнена работа. Я доволен и творческим подходом и грамотным общением. Спасибо
Отличный заказчик. Ясная начальная постановка задания, четкие ответы и своевременная оплата. Рад сотрудничеству. 10 баллов!!!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга