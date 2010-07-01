Я только учусь.
Просьба сюда приватные сообщения не писать а по возможности в ICQ 254-965-417 или в Skype cherniy_komunar. Спасибо за внимание.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$134
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнена работа. Я доволен и творческим подходом и грамотным общением. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Ясная начальная постановка задания, четкие ответы и своевременная оплата. Рад сотрудничеству. 10 баллов!!!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга