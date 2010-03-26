Сайт городского портала

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок297 просмотров

Задача: городской портал для маленького города.

1. Дизайн не должен быть перегружен контентом и объявлениями до "ряби в глазах".

2. Рассчитан в основном на молодёжную аудиторию.

Нужны:

форум, новости, афиша, объявления,работа,справка,знакомства

погода, курсы валют, онлайн радио,гороскопы, каталог предприятий

Новости (общие мировые), погода, курсы, гороскопы должны наполняться автоматически

CMS JOOMOLA, можете предложить свои варианты.

15 лет назад
Xolodok
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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