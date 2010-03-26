Приватный проект для Werewolf

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка181 просмотр

Сделать сайт - кино партал.

С меня дизайн и верстка, с исполнителя программная часть.

+ прикуртить сайт к партнрки

Срок 2 недели.

15 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$600
15 дней

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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