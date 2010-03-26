Новостной информер, доска объявлений

В движок новостного сайта требуется добавить 2 модуля: новостной информер и доска объявлений.

сейчас распишу подробнее ТЗ по каждому модулю.

I) новостной информер.

информер рассчитан на сайты, желающие транслировать анонсы наших материалов на своем сайте.

насчет примера: на странице http://news.yandex.ru/export.html (СКРИНШОТ - файл i.jpg в аттаче) есть блок "Новостные информеры". требуется примерно такое же.

в настройках тематику выбирать не надо - она у нас для сайта одна.

как мне кажется, в нашем информере должны настраиваться следующие пункты:

1) количество выводимых материалов - 3 или 5;

2) вывод нескольких тэгов из самых популярных (то есть самых жирных из облака тэгов) - да/нет;

3) показ даты - да/нет;

4) показ анонсов - да/нет.

информер может выглядеть примерно так, как выглядит информер на http://news.yandex.ru/export.html после нажатия на "Посмотреть".

II) доска объявлений (описание с учетом вставки в движок)

раздел "Объявления" - возможность подачи/вывода объявлений от пользователей. в блоке "Объявления" надо выводить ОДНО последнее коммерческое объявление, поданное посетителем (размер выводимого текста объявления можно ограничить, скажем, 150-200 символами). соответственно, должна быть ссылка "Все объявления", которая на отдельной странице будет выводит все объявления посетителей (с пагинацией). Плюс должна быть ссылка "Разместить объявление" - объявления должны иметь ограничение по количеству символов, не

понимать html. объявления будут одобряться контент-менеджером через админку (то есть должна быть премодерация) [админка нашего движка или дополнительная для доски - обсуждаемо].

примерный вид раздела "Объявления" должен получиться как одноименный раздел на http://www.radioscanner.ru/ (внизу справа). только нам нужно выводить полностью текст объявления (до 150 символов) на странице.

интересует стоимость непосредственно разработки модулей + внедрение модулей в наш движок.

пишите, пожалуйста, в личную почту на этом сайте. с уважением.