Сайт торговой компании

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Закрыт28 заявок410 просмотров

Всем здравствуйте!

Торговой компнаии требуется сайт.

пример tlock.ru

Интересует дизайн сайта и работа "под ключ"

Нахождение исполнителя в СПб - повышает его шансы на тендер.

icq 386-386-389

P.S.

никаких "СВОИХ" CMS - давайте не будем изобретать колесо

указываем цену

15 лет назад
naneiro
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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