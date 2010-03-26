Нужно сделать сервис почты. отвечать могут те кто имел опыт работы с подобными системами - желательно показывайте примеры система должна выдерживать более 100 000 пользователей.
Сайт торговой компании
Всем здравствуйте!
Торговой компнаии требуется сайт.
пример tlock.ru
Интересует дизайн сайта и работа "под ключ"
Нахождение исполнителя в СПб - повышает его шансы на тендер.
icq 386-386-389
P.S.
никаких "СВОИХ" CMS - давайте не будем изобретать колесо
указываем цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $350
Задача: городской портал для маленького города. 1. Дизайн не должен быть перегружен контентом и объявлениями до "ряби в глазах". 2. Рассчитан в основном на молодёжную аудиторию. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать сайт-визитку и разместить на хостинге. В вебпрограмировании полный ноль, поэтому предлагайте варианты с примерами, так сказать визуальное объяснение идей.Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Сделать сайт - кино партал. С меня дизайн и верстка, с исполнителя программная часть. + прикуртить сайт к партнрки Срок 2 недели.Закрыт15 лет назад
Краткое описание, что нужно в прикрепленном файле. От исполнителей сроки, цена и примеры работ на данном движке.Завершен15 лет назад
Требуются люди с ранее реализоваными проектами на тему: "Корпоративный с каталогом продукции" Интересует PHP... Интересуют приблизительные цены для адаптирования Ваших готовых проектов под новый сайтСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Всем здравствуйте! Организации праздничных мероприятий требуется САЙТ. 1.) Т3 прикреплено. 2.) Фрилансерам добавляться только после прочтения. 3.) Убедительная просьба давать ссылку на портфолио обязательно и желательно на ...Завершен15 лет назад
Необходимо сделать полную копию сайта пример www.lytkarino.info на чем будет сделанСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Являемся прямыми заказчикам, не посредниками. Ищем профи по написанию портала типа 740074.ru Так как для оценки стоимости работ просим составить техническое задание. Просим если есть возможность написать нам т.з., просим ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Добрый день, Сима! Интересует создание сайта и его раскрутка (пример: milliondollarhomepage.com). Название (Пример: лучшие игроманы 21 века, лучшие геймеры мира, аллея славы лучших игроков компьютерных игр…. и т.д). Сайт должен ...Завершен15 лет назад