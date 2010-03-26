Требуеться аналог сайта nextpay.ru Полностью функционал такой же как и на некст пее нужен, стоимость дизайна не вписывайте в стоимость, дизайн сделаем отдельно.
Нужна Доска объявлений
Всем привет!!!
Нужно сделать доску объявлений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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