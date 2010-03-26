Нужна Доска объявлений

Нужно сделать аналог сайта http://www.formspring.me/. По сути там мало всего: 1)Регистрация пользователей 2)Аккаунт: добавление вопросов, их редактирование, регистрация, заполнения и редактирование личной информации, ответы на вопросы, учет всех своих ответов и вопросов. ...