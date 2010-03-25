Исправить ошибку кодировки отправляемого письма

Скрипт на php отправляет письмо с хоста. Письмо состоит из данных формы, которую заполняе юзер на сайте. Администратор на мейл получает эти данные в виде письма.

Проблема с кодировкой.

На мейл приходит вот что:

ФИО: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Индекс: 123123

Страна: Р РѕСЃСЃРёСЏ

Регион: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Город: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Адрес: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Телефон: 1231

E-mail: [email protected]

Способ оплаты: РќР°Р»РѕР¶РµРЅРЅС‹Р№ РїР»Р°С‚С‘Р¶ (С‚РѕР»СЊРєРѕ РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё)

Сообщение: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

тоесть - вместо кириллических символов (заполненных данных, а не названий полей) - приходит чушь.

Нужно чтобы всё читалось и было в win 1251

кто разберётся?

Стучите в асю.