Исправить ошибку кодировки отправляемого письма

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Завершен5 заявок107 просмотров

Скрипт на php отправляет письмо с хоста. Письмо состоит из данных формы, которую заполняе юзер на сайте. Администратор на мейл получает эти данные в виде письма.

Проблема с кодировкой.

На мейл приходит вот что:

ФИО: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Индекс: 123123

Страна: Р РѕСЃСЃРёСЏ

Регион: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Город: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Адрес: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

Телефон: 1231

E-mail: [email protected]

Способ оплаты: РќР°Р»РѕР¶РµРЅРЅС‹Р№ РїР»Р°С‚С‘Р¶ (С‚РѕР»СЊРєРѕ РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё)

Сообщение: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡

тоесть - вместо кириллических символов (заполненных данных, а не названий полей) - приходит чушь.

Нужно чтобы всё читалось и было в win 1251

кто разберётся?

Стучите в асю.

PHP
15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$20
1 день
Ещё раз помог! :) Спасибо! Рекомендую как знающего своё дело специалиста!
Работа интересная. оплата в полном объёме и без задержек.

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mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад