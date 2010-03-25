Нужна верстка шаблона на основе готового http://osc.template-help.com/osc_27741/index.php не нужно делать флаги стран, форму выбора валюты Горизонтальное меню: Главная Новинки СпецПредложения(рекомедуемые) Регистрация Статьи Вход Контакты Вертикальное меню: категории товара, Баннер, ...
Исправить ошибку кодировки отправляемого письма
Скрипт на php отправляет письмо с хоста. Письмо состоит из данных формы, которую заполняе юзер на сайте. Администратор на мейл получает эти данные в виде письма.
Проблема с кодировкой.
На мейл приходит вот что:
ФИО: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡
Индекс: 123123
Страна: Р РѕСЃСЃРёСЏ
Регион: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡
Город: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡
Адрес: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡
Телефон: 1231
E-mail: [email protected]
Способ оплаты: РќР°Р»РѕР¶РµРЅРЅС‹Р№ РїР»Р°С‚С‘Р¶ (С‚РѕР»СЊРєРѕ РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё)
Сообщение: РџРµС‚СЂРѕРІ Р”Р°СЂРёРґ Р’РёРєС‚РѕСЂРѕРІРёС‡
тоесть - вместо кириллических символов (заполненных данных, а не названий полей) - приходит чушь.
Нужно чтобы всё читалось и было в win 1251
кто разберётся?
Стучите в асю.
Выбранный исполнитель
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