Парсинг

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Закрыт9 заявок170 просмотров

Требуется сделать парсинг нескольких страниц из Wikipedia, данные должны записываться в предварительно созданную mysql базу.

http://en.wikipedia.org/wiki/Peninsular_India - пример страницы.

MySQL
15 лет назад
HereForJob
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров