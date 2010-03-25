Нужен flash примерно как http://lentiaev-net.ru Заинтересован в наименьшей цене. Жду предложений.
Немного переделать Wordpress под ниши нужды
Требования к программе или программному изделию.
Имеем: Дизайн главной страницы в psd, базовая конфигурация cms Wordpress версии 2.9.2.
Получить:
1) Оптимизировать cms “Wordpress” под размещение статей журнала.
В базовой версии имеется: рубрики – один ко многим - записи
Нужно: к имеющемуся добавить: выпуск журнала – один ко многим – записи
То есть каждая запись должна иметь свою рубрику и номер выпуска, в котором она опубликовалась.
Каждый выпуск имеет свою обложку и дату выхода.
В панели администрирования реализовать модуль «редактор выпусков» где можно добавлять выпуски, редактировать их. При добавлении будет 2 поля: загрузить обложку номера и дата выхода.
При редактировании аналогично, но обложку номера не загрузить, а заменить.
При добавлении/изменении каждой статьи (записи) в правой колонке администрирования под модулем «рубрики» разместить модуль «выпуски», где мы выбираем номер выпуска, к которому относится добавляемая/изменяемая статья (запись).
Основная навигация по сайту будет по рубрикам, но также будет страница со всеми выпусками журнала, где можно будет посмотреть все статьи для каждого выпуска.
В правой колонке сайта будет модуль «Читать свежий номер» там будет обложка свежего выпуска, и некоторые заголовки статей (выбираются рандомно при каждом запросе).
2) Сверстать имеющийся шаблон дизайна под “Wordpress”.
В приложении JPG как выберем исполнителя, вышлю PSD.
Все вовросы, ТОЛЬКО НА ПОЧТУ!
Заявки фрилансеров
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