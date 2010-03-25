Вообщем нужен сайт в который пользователи смогут загружать видео ролики (с просмотром на самом майте аналогично ютуба), музыкальные композиции и фотографии. В системе управления должно быть предусмотренно три вида авторизации: для обычных пользователей, ...
Скрипт на php, в цикле потерялся html тег
Есть php скрипт, который выводит html код странички, адрес которой в приложении (скрипт выводит текст программы). Обработка в скрипте осуществляется в цикле, при этом в процессе теряется один из закрывающих тегов - в примере, что указан, это тег перед строкой 374. Это происходит, если выбрано несколько каналов. Если один, то всё нормально.
Требуется поправить работу этого скрипта, чтобы всё стало работать корректно. Там довольно мудреная логика работы скрипта, выбора условий, так что нужно будет внимательно подойти к этому вопросу, чтобы не сбилось ничего, что сейчас работает.
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