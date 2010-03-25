Скрипт на php, в цикле потерялся html тег

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Есть php скрипт, который выводит html код странички, адрес которой в приложении (скрипт выводит текст программы). Обработка в скрипте осуществляется в цикле, при этом в процессе теряется один из закрывающих тегов - в примере, что указан, это тег перед строкой 374. Это происходит, если выбрано несколько каналов. Если один, то всё нормально.

Требуется поправить работу этого скрипта, чтобы всё стало работать корректно. Там довольно мудреная логика работы скрипта, выбора условий, так что нужно будет внимательно подойти к этому вопросу, чтобы не сбилось ничего, что сейчас работает.

HTMLPHP
15 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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